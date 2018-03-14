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Выборы 18 марта: Что надо знать избирателю в Башкирии

14 марта 2018, 12:34
Медиакорсеть решила рассказать о том, что надо знать о выборах президента России.

1. Когда начнется и закончится голосование 18 марта?

В 8.00 утра уже можно прийти на свой избирательный участок. В 20.00 голосование будет прекращено.

2. Можно ли до 18 марта поменять участок?

Можно. Для этого надо прийти на свой обычный избирательный участок (по месту жительства) и написать специальное заявление. При себе иметь паспорт. Надо узнать номер избирательного участка, где вы хотите голосовать 18 марта. Заявления принимаются до 14.00 17 марта.

3. Если потерял отрывной талон, что делать?

Если вы уже получили отрывной талон для голосования по месту вашего нахождения (не там, где вы обычно голосуете) и потеряли его, то вам надо вспомнить номер того избирательного участка, на который вам выдали этот талон. По вашему паспорту вам дадут возможность проголосовать, потому что вас уже внесли в списки избирателей.

4. Сколько избирательных участков в Башкирии?

3 436. Из них 38 участков образованы в местах временного пребывания избирателей, в больницах, санаториях СИЗО и на железнодорожном вокзале Уфы.

5. Как голосовать избирателю без регистрации в РФ?

Для них есть специальный участок №119. Он находится по адресу: Уфа, ул. Посадская, 26.

6. Будут ли работать веб-камеры в день выборов?

Да. Камерами видеонаблюдения в Башкирии оснащены 1 009 избирательных участков.

7. Как проследить за ходом выборов по видеокамерам?

Надо следить за сайтом cikrf.ru, там будет опубликована информация о интернет-ресурсе, на котором будет возможность следить за ходом голосования через веб-камеры.

8. Сколько кандидатов на пост президента России?

Восемь. Это Владимир Путин, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов.

9. Чем еще интересны эти выборы?

В Башкирии будут проводить опрос граждан, чтобы выяснить, в какие проекты по благоустройству территорий в первую очередь нужно вложить федеральные деньги по программе «Комфортная городская среда».

10. Как подведут итоги выборов в Уфе?

19 марта в Уфе на площади перед Дворцом спорта в 18.00 будет митинг, посвященный итогам выборов.

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