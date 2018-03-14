Выборы 18 марта: Что надо знать избирателю в Башкирии

В 8.00 утра уже можно прийти на свой избирательный участок. В 20.00 голосование будет прекращено.
Можно. Для этого надо прийти на свой обычный избирательный участок (по месту жительства) и написать специальное заявление. При себе иметь паспорт. Надо узнать номер избирательного участка, где вы хотите голосовать 18 марта. Заявления принимаются до 14.00 17 марта.
Если вы уже получили отрывной талон для голосования по месту вашего нахождения (не там, где вы обычно голосуете) и потеряли его, то вам надо вспомнить номер того избирательного участка, на который вам выдали этот талон. По вашему паспорту вам дадут возможность проголосовать, потому что вас уже внесли в списки избирателей.
3 436. Из них 38 участков образованы в местах временного пребывания избирателей, в больницах, санаториях СИЗО и на железнодорожном вокзале Уфы.
Для них есть специальный участок №119. Он находится по адресу: Уфа, ул. Посадская, 26.
Да. Камерами видеонаблюдения в Башкирии оснащены 1 009 избирательных участков.
Надо следить за сайтом cikrf.ru, там будет опубликована информация о интернет-ресурсе, на котором будет возможность следить за ходом голосования через веб-камеры.
Восемь. Это Владимир Путин, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов.
В Башкирии будут проводить опрос граждан, чтобы выяснить, в какие проекты по благоустройству территорий в первую очередь нужно вложить федеральные деньги по программе «Комфортная городская среда».
19 марта в Уфе на площади перед Дворцом спорта в 18.00 будет митинг, посвященный итогам выборов.