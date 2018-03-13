mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфимском районе появится завод по переработке мусора

13 марта 2018, 09:43
Сортировочный комплекс для переработки обойдется в 112 миллионов рублей.

На территории Жуковского сельсовета Уфимского района построят комплекс по сбору и заготовке вторичных ресурсов, сообщили в пресс-службе инвестиционного портала республики.

Общий объем инвестиций составил 111,9 миллионов рублей. Появятся более 67 новых рабочих мест. Завершить строительство нового комплекса планируется уже в декабре текущего года.

Планируется построить площадку для сбора и заготовки вторичного сырья, производственное и административное здание, поставку, монтаж и пуск в эксплуатацию сортировочно-конвейерной линии и оборудования для прессовки вторсырья.

Материалы по теме
Грустные итоги Года Экологии: Кроношпан, мусор, смог и рутений в БашкирииМусор в Уфе: Как избавиться от бычков на земле – мнение горожанинаИз уфимского мусора решили "сделать" детское счастье
#Новости#Злата Зукович#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48