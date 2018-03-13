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В Уфе проведут масштабную санацию водопровода инновационным способом

13 марта 2018, 09:34
Изношенный участок водопровода будет отремонтирован без вскрытия земли.

Сегодня, 13 марта, глава Уфы Ирек Ялалов сообщил на оперативке в мэрии, что в ближайшее время, как только позволят погодные условия, предстоит масштабная санация коллектора, которая коснется участка водопровода в районе улиц Пархоменко, Города Галле, братьев Кадомцевых, Собинова, которые тесно застроены жилыми домами.

При этом, по словам Ирека Ялалова, будет применяться инновационный метод санации, который позволит избежать сплошного вскрытия земли в районе пролегания водопровода.

- Полиэтиленовые трубы будут проложены внутри существующих труб без масштабных земляных работ и нарушения благоустройства. При этом понадобится только точечное вскрытие земли. Это очень сложный проект, я жду докладов о его реализации в еженедельном режиме.

По словам Ирека Ялолова, опыт проведения такой санации в Уфе уже был на улицах Цюрупы и Ленина, и он был удачным.

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