Жители Башкирии стали почти в два раза чаще брать ипотеку

Еще одна цифра, которая не может не заставить задуматься: более чем в 2 раза увеличилось количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в январе 2018 года по сравнению с январем 2017-го – 3,6 тыс против 1,7 тыс. Задуматься здесь можно как о хорошем, так и о не очень оптимистичном.