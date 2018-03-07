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В Башкирии на выходных ожидается до -25

7 марта 2018, 09:44
Синоптики рассказали, какой погоды ждать на выходных.

Синоптики Башгидромета рассказали, какой погоды ждать в ближайшие три дня. Сегодня, 7 марта, днем ожидается до -8,-13°.

В четверг, 8 марта, ночью температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснениях до -25°, днем -6,-11°. Ночью местами небольшой снег, днем по республике небольшой снег, местами до умеренного, слабая метель.

В пятницу, 9 марта, местами небольшой снег, ночью по юго-востоку республики до умеренного, слабая метель. Ветер восточный, с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях до -23°, днем -6,-11°.

#Новости#Ольга Корзик#Общество
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