В Башкирии на выходных ожидается до -25

В пятницу, 9 марта, местами небольшой снег, ночью по юго-востоку республики до умеренного, слабая метель. Ветер восточный, с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях до -23°, днем -6,-11°.