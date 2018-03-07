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В 2017 году 400 жителей Уфы заболели "мышиной лихорадкой"

7 марта 2018, 12:34
В прошлом году заболеваемость геморрагической лихорадки с почечным синдромом снизилась на 16 процентов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, заболеваемость ГЛПС носила выраженный летне-осенний сезонный характер. Больше всего заболевших - среди жителей Демского, Калининского, Октябрьского районов.

На территории города было обработано 24,8 тысяч га открытых территорий, в том числе около 8 тысяч га вокруг территорий садов. На 4 тысячах га проведена межсезонная барьерная обработка лесных массивов.

Предполагается, что весной 2018 года численность популяций мышевидных грызунов снизится до уровня средних показателей.

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#Новости#Болезнь#Уфа#Наталья Кузнецова#Город
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