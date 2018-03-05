Зимняя. Жаркая. Наша: VIII Спартакиада «Роснефти» прошла в Уфе

Обе девушки приехали во Дворец спорта не только для того, чтобы поболеть за своих соратников, но и чтобы самим выступить в заключительной спортивной дисциплине Спартакиады – эстафете на санях. Болея за спортсменов, некоторые болельщики едва не сорвали голоса. Некоторые команды мчались по дистанции, что называется, нос к носу, так что выяснять имя победители несколько раз приходилось при помощи видеофиниша.