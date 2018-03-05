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В Башкирии ожидается штормовая погода с ухудшением видимости

5 марта 2018, 13:39
Водителей и пешеходов просят быть максимально внимательными в пути.

Завтра, 6 марта, на территории почти всей Башкирии объявляется штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по РБ.

Как предупреждают синоптики, по республике местами ожидается сильный снег, вследствие чего на дорогах образуются снежные заносы и накат. При этом порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду, а видимость на дорогах сократится до 500 метров.

Представители МЧС и ГИБДД обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть максимально внимательными на дорогах. Если нет острой необходимости, жителей республики просят воздержаться от дальних поездок.

Спасатели не исключают возникновения аварийных ситуаций, связанных с перебоями в электроснабжении и в связи с этим просят население проявить понимание и запастись на всякий случай питьевой водой и продуктами.

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