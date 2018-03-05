«И это все Рияз»: в Уфе прошла презентация будущего криминального сериала

Но вот что я действительно хотела сказать. Я бы назвала пресс–показ «И это все Рияз». Мало кто не знает его в Уфе. Разнообразие его фильмов как оператора и режиссера – документальных и игровых, многолетняя деятельность, увлечения (дайвинг, спелеология), принципиальная позиция и активность в уфимском фейсбуке значительно расширило его круг знакомств. И вот Риязу Маратовичу впервые выпал шанс в полной мере проявить свой профессионализм, не ограничиваясь бюджетом – за что огромная благодарность Марату Ахметшину, конечно же! Да, да, на самом деле, это прекрасная уфимская история о том, как преданные своей земле и культуре деятель кино и его друзья очень хотели работать у себя в республике. Не унижаясь в грантовских интригах, используя любые возможности и изыскивая их сами, но желая делать большое кино. Не получится, смеялись коллеги, которые давным-давно возвращаются в Уфу только к родственникам, а работают в столицах.