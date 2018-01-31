Госкомтранс Башкирии сформировал новый состав Общественного совета

Справка. Вадим Гайдук родился в 1972 году, окончил УГНТУ (1994 г.) и БАГСУ (1998 г.), кандидат юридических наук (2002 г.), доктор политических наук (2008 г.), трудовую деятельность начинал в 1990-е годы на судах Бельского речного пароходства в качестве пассажирского помощника капитана, с 2012 г. в составе Общественного совета Гостранса РБ в качестве зам.председателя по вопросам транспорта. Общий научно-педагогический и экспертно-аналитический стаж по юридическим и политическим направлениям более 20 лет.