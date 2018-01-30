В Башкирии назначили нового заместителя министра здравоохранения

Руководителем центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров стал в ноябре 2007 года, до этого успел поработать помощником министра и внештатным специалистом ведомства, так же с 2013 года он - главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ инфекции Минздрава РФ в ПФО.