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В Башкирии назначили нового заместителя министра здравоохранения

30 января 2018, 16:45
Им стал главврач центра профилактики ВИЧ.

Первым заместителем министра здравоохранения Башкирии назначен Рафаэль Яппаров, ранее работавший главврачом республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. До девятого января пост первого заместителя главы ведомства занимал Назир Мингазов, который был переведён на должность главного врача Республиканского клинического перинатального центра.

Руководителем центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров стал в ноябре 2007 года, до этого успел поработать помощником министра и внештатным специалистом ведомства, так же с 2013 года он - главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ инфекции Минздрава РФ в ПФО.

Государственные награды: «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан», награжден Почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ, «Заслуженный врач Республики Башкортостан».

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