В Башкирии на торги выставлена недвижимость должников

Как пояснили судебные приставы, участниками торгов могут стать все желающие. С полным перечнем реализуемого недвижимого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov, страницах газеты «Республика Башкортостан» и на сайтах торгующих организаций (33trest.ru). Необходимую информацию можно получить по телефону (347) 286-51-93.