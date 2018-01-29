В Уфе представители МВД дали пояснения к задержаниям участников шествия

- В целях пресечения нарушения федерального законодательства сотрудниками полиции ряд организаторов и активных участников мероприятия были доставлены в отдел полиции. В настоящее время в отношении них за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены протоколы по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы в ближайшее время будут переданы в суд для принятия решения, - пояснили Медиакорсети в пресс-службе МВД по РБ.