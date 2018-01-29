В отеле Holiday Inn Ufa назвали зал именем Мажита Гафури

Оборудование, которым оснащен зал, является уникальным среди отелей Уфы. Это лазерные проекторы высокого разрешения, 4 кВт звука и мультимедийная система, состоящая из 14 динамиков, а также профессиональный сценический цвет. Новый зал «Гафури» может вместить от 150 до 250 гостей в зависимости от рассадки. Благодаря самодостаточному дизайну интерьера, зал отлично подойдет для проведения свадеб и торжественных банкетов. Теперь молодоженам совсем не обязательно тратить семейный бюджет на декорирование, достаточно будет внести лишь пару штрихов.