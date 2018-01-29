В отеле Holiday Inn Ufa назвали зал именем Мажита Гафури

Именем классика башкирской и татарской литературы Мажита Гафури зал назван не просто так. Одной из главных ценностей отеля является соблюдение международных стандартов гостиничного сервиса, не забывая о национальных особенностях гостеприимства.
Оборудование, которым оснащен зал, является уникальным среди отелей Уфы. Это лазерные проекторы высокого разрешения, 4 кВт звука и мультимедийная система, состоящая из 14 динамиков, а также профессиональный сценический цвет. Новый зал «Гафури» может вместить от 150 до 250 гостей в зависимости от рассадки. Благодаря самодостаточному дизайну интерьера, зал отлично подойдет для проведения свадеб и торжественных банкетов. Теперь молодоженам совсем не обязательно тратить семейный бюджет на декорирование, достаточно будет внести лишь пару штрихов.
На открытие зала «Гафури» отель пригласил своих корпоративных клиентов. Ресторан Olivo подготовил гастро-ужин для почетных гостей. Ресторатор Константин Лавров и шеф-повар Фабрицио Лузенти уже не раз удивляли своих гостей кулинарными шедеврами, и этот вечер не стал исключением, ведь некоторые из блюд были специально разработаны для торжественного открытия зала.
О всех преимуществах зала «Гафури» можно рассказывать долго, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому любой желающий может записаться на демонстрацию зала и оценить все возможности новой конференц и банкетной площадки города.