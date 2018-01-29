Испытано на себе: как купить квартиру в Уфе

Теперь нужно было выезжать на место, чтобы все оценить. На первый взгляд, это, конечно, не так-то сложно. Но, как оказалось на практике, достаточно изнуряюще. Много вопросов возникало к первому варианту — не совсем нравится район, во втором — толщина стен, в третьем, четвёртом, пятом, шестом — везде были какие–то моменты, которые не устраивали либо меня, либо мужа. При этом Фарух всегда был вежлив, рассказывал «плюсы» и «минусы» всех вариантов, ничего нам не навязывал, а все наши «капризы» выслушивал с пониманием и брал их себе на заметку. Признаться честно, мне уже надоело тратить время на это дело. Я уже хотела все остановить. Но Фарух все-таки уговорил нас посмотреть еще один вариант.