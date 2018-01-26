В Башкирии на предприятии УГМК погиб мужчина

Справка. АО «Бурибаевский ГОК» – предприятие сырьевого комплекса УГМК с полной производственной инфраструктурой. В его состав входят производственные участки как Октябрьский подземный рудник, обогатительная фабрика, отдел технического контроля, химлаборатория, автотранспортный цех с двумя автоколоннами, ремонтный и энергетический цеха, отдел капитального строительства, а также ряд дочерних предприятий комбината.