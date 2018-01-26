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Смерть рабочего Бурибаевского ГОКа прокомментировали в УГМК

26 января 2018, 13:10
В компании сообщили, что родственникам погибшего будет выплачена компенсация, а также оплачены похороны.

- АО «Бурибаевский ГОК» подтверждает факт гибели рабочего в результате несчастного случая. По факту ЧП уполномоченными органами при содействии руководства предприятия проводится проверка, в результате которой будут установлены причины гибели человека, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. - Родственникам погибшего администрацией ГОК оказана необходимая помощь, в том числе взяты на себя расходы на организацию похорон. Согласно коллективному договору семье работника будет выплачена компенсация.

Напомним, электрогазосварщик Виктор Кирюхин погиб вчера, 25 января. По предварительной версии, от удара током. Без мужа и отца остались жена и трое детей.

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