Хамитов о спортсменах-олимпийцах из Башкирии: это политизированность

- С этими ребятами я встречался ещё несколько лет назад, когда они выигрывали свои соревнования, - добавил он. - С Елистратовым – после Олимпиады в Сочи. Тогда предупреждал и просил: «Ребята, вы должны быть абсолютно чистыми. Никаких допинговых историй быть не должно. От этого зависит ваша судьба, жизни, дальнейшее движение в спорте». Они молодцы, оказались чистыми спортсменами во всех смыслах.