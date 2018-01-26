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Хамитов о спортсменах-олимпийцах из Башкирии: это политизированность

26 января 2018, 10:48
Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что решение МОК в отношении бобслеиста Ильвира Хузина политизировано.

- Конечно же, с одной стороны всё это очень неприятно, - передает слова Хамитова его пресс-служба. - Видно, что присутствует определённая заданность по отношению к нашим спортсменам, политизированность, недоверие, не основанное на каких-либо фактах. Всё это достойно сожаления.

Хамитов также подчеркнул, что в Башкирии есть ряд спортсменов, которые никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Это и шорт-трекист Семён Елистратов, и биатлонист Антон Бабиков.

- С этими ребятами я встречался ещё несколько лет назад, когда они выигрывали свои соревнования, - добавил он. - С Елистратовым – после Олимпиады в Сочи. Тогда предупреждал и просил: «Ребята, вы должны быть абсолютно чистыми. Никаких допинговых историй быть не должно. От этого зависит ваша судьба, жизни, дальнейшее движение в спорте». Они молодцы, оказались чистыми спортсменами во всех смыслах.

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#Новости#Рустэм Хамитов#Наталья Кузнецова#Общество
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