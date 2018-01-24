ВКонтакте всем пользователям и сообществам будет доступен редактор статей

Кстати, в конце прошлого года в приложении VK для iOS и Android появилась поддержка мобильного стандарта Accelerated Mobile Pages (AMP), который позволяет быстро загружать внешние статьи. Страницы всех сайтов, которые его настроили, открываются внутри приложения ВКонтакте в удобной вёрстке и отмечаются значком с молнией. Напомним, впервые о новых инструментах для издателей сообщалось на форуме VK Media Day 26 сентября прошлого года. В этот день в мобильных приложениях социальной сети появился раздел с рекомендациями и запустилась программа поддержки талантов. Алгоритм «Прометей» отмечает знаком «огонька» интересных авторов и в течение 7 дней их записи чаще показываются целевой аудитории.