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ВКонтакте всем пользователям и сообществам будет доступен редактор статей

24 января 2018, 11:46
В соцсети ВКонтакте заработал редактор статей, который в течение дня должен стать доступным всем пользователям и сообществам данной социальной сети.

Новый инструмент поможет делиться объемными публикациями, содержащими текст, фото, видео и анимацию в виде аккуратной верстки. При этом статьи открываются мгновенно на всех платформах даже при слабом интернете. В ленте новостей такие публикации отображаются в виде крупного сниппета. Об этом сообщили в службе поддержки соцсети, Количество символов в статье не должно превышать 70 000 знаков. Если в статье содержится свыше сотни слов и она набрала больше ста просмотров, автору станет доступна расширенная статистика, в том числе просмотры, доскроллы и прочтения.

- В конце декабря доступ к редактору статей получили первые пользователи и сообщества, в том числе авторы с отметкой «огонька» от алгоритма „Прометей“. Сервис оказался востребованным, за время тестирования опубликовано свыше 8 тысяч статей, - сообщил Сергей Паранько, директор по медийной экосистеме ВКонтакте. Удобство нового формата заключается в том, что при редактировании статьи текст автоматически сохраняется в течение двух секунд после любого изменения.

Кстати, в конце прошлого года в приложении VK для iOS и Android появилась поддержка мобильного стандарта Accelerated Mobile Pages (AMP), который позволяет быстро загружать внешние статьи. Страницы всех сайтов, которые его настроили, открываются внутри приложения ВКонтакте в удобной вёрстке и отмечаются значком с молнией. Напомним, впервые о новых инструментах для издателей сообщалось на форуме VK Media Day 26 сентября прошлого года. В этот день в мобильных приложениях социальной сети появился раздел с рекомендациями и запустилась программа поддержки талантов. Алгоритм «Прометей» отмечает знаком «огонька» интересных авторов и в течение 7 дней их записи чаще показываются целевой аудитории.

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