В Башкирии пресекли деятельность рыбаков-браконьеров

На двух озерах в Абзелиловском районе Башкирии – Банное и Южные Улянды, которые являются памятниками природы и на которых, соответственно, запрещена рыбалка, зафиксировали факты браконьерства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Так, было изъято 15 килограммов рыбы и 26 рыболовных снастей. Было возбуждено 21 административное дело по статье «Нарушение правил рыболовства».
В результате осудили двух жителей Абзелиловского района, которые установили 640 метров сетей на озере Южные Улянды. Ущерб природе оценен в 73 тысячи рублей. Сети осужденных будут уничтожены, резиновая лодка конфискована в счет государства. Прокуратура потребовала взыскать с виновных сумму ущерба.