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В Башкирии пресекли деятельность рыбаков-браконьеров

24 января 2018, 14:26
Природе причинен ущерб в 73 тысячи рублей.

На двух озерах в Абзелиловском районе Башкирии – Банное и Южные Улянды, которые являются памятниками природы и на которых, соответственно, запрещена рыбалка, зафиксировали факты браконьерства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Так, было изъято 15 килограммов рыбы и 26 рыболовных снастей. Было возбуждено 21 административное дело по статье «Нарушение правил рыболовства».

В результате осудили двух жителей Абзелиловского района, которые установили 640 метров сетей на озере Южные Улянды. Ущерб природе оценен в 73 тысячи рублей. Сети осужденных будут уничтожены, резиновая лодка конфискована в счет государства. Прокуратура потребовала взыскать с виновных сумму ущерба.

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