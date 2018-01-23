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В Башкирии назначили нового заместителя главы минлесхоза

23 января 2018, 15:20
На эту должность распоряжением правительства республики назначен 35-летний Венер Вахитов.

В министерстве лесного хозяйства произошло новое кадровое назначение. Распоряжением премьер-министра Рустэма Марданова там назначен новый заместитель министра. Им стал 35-летний Венер Вахитов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый заместитель министра будет контролировать вопросы лесоустройства и лесопользования, а также воспроизводство леса и земельные отношения.

Известно, что прежде Венер Вахитов работал целых 10 лет начальником отдела правовой и кадровой работы минлесхоза республики. У чиновника два высших образования по специальностям «Лесное хозяйство» и «Юриспруденция».

В его карьере есть также опыт работы юристом в Министерстве образования Башкирии, а также главным специалистом-экспертом отдела информационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ.

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