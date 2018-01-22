В Башкирии женщина оштрафована за оскорбление мамы с ребенком в соцсети

- По данному факту межрайонная прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, публично демонстрирующемся в средствах массовой информации), - говорится в сообщении надзорного ведомства. - По результатам его рассмотрения постановлением мирового судьи она привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей.