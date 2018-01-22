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В Башкирии женщина оштрафована за оскорбление мамы с ребенком в соцсети

22 января 2018, 12:54
В Ишимбае на женщину наложен штраф в 4 тысячи рублей за то, что она оскорбила маму с ребенком в интернете.

Как следует из сообщения прокуратуры, неприятный инцидент произошел в социальной сети В Контакте. Женщины высказала в адрес малолетней девочки и ее мамы оскорбительные слова, унижающие их честь и достоинство.

- По данному факту межрайонная прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, публично демонстрирующемся в средствах массовой информации), - говорится в сообщении надзорного ведомства. - По результатам его рассмотрения постановлением мирового судьи она привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей.

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#Новости#ВКонтакте#Наталья Кузнецова#Общество
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