mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Секреты применения соды в кулинарии

22 января 2018, 10:54
Фото: pixabay.com
Почему пищевую соду называют царицей кухни.

1. Зачем соду добавляют в мучные изделия?

Погашенная уксусной или лимонной кислотой пищевая сода добавляется в тесто в процессе замеса для придания пышности караваям, блинчикам, печенью, пирогам и иной выпечке. Если же испечь все эти изделия без добавления соды, они стремительно зачерствеют и разочаруют повара и его гостей.

Блины из соды, лимонной кислоты и муки без участия яиц и масла выручают верующих во время поста. По своим вкусовым качествам они ничуть не уступают привычным блинам.

Если вдруг дома не оказалось магазинного разрыхлителя, его можно изготовить самостоятельно из 5 граммов пищевой соды, 3 граммов лимонной кислоты и 12 граммов муки. Такое количество разрыхлителя рассчитано на 500 граммов муки. Важно помнить, что этот порошок в сухом виде смешивается с мукой и только потом замешивается тесто. Разводить его водой сразу нельзя!

Фото: соцсети

2. Как сода превращает мясо или рыбу в деликатес?

Если нужно превратить любой кусок мяса в нежнейший деликатес, можно призвать на помощь соду. Для этого достаточно натереть мясо содой и поместить его в холодильник хотя бы на час, а потом промыть проточной водой. Неоценимая помощь соды преобразит даже такие сложные белки, как мясо буйвола, лосятина, медвежатина или просто «старая» говядина, сделает их мягкими и нежными, словно каре молодого ягненка.

Рыба избавится от своего специфического запаха, если ее перед приготовлением положить в содовый раствор (две чайные ложки на литр воды), подержать два часа в холодильнике, а потом промыть.

Котлеты будут мягкими и пышными, если в фарш добавить немного соды (на кончике ножа).

Чтобы приготовленный вами соус имел более деликатный вкус, добавьте в него сразу после готовки 1 щепотку соды, она нейтрализует кислоту.

Фото: соцсети

3. Как сода облегчает приготовление яиц и каши?

Все знают, что очистить вареное яйцо, не повредив слой белка, очень трудно. Но оказывается, если добавить в воду при варке яиц ½ чайной ложки соды, снять с них скорлупу станет гораздо легче.

Приготовить пышный омлет также поможет пищевая сода. Для этого просто нужно на каждые три яйца добавить половину чайной ложки соды.

Каша не будет приставать к кастрюле, если при варке в нее добавить немного соды.

Фото: соцсети

4. Как сода заботится о молочных продуктах?

Чтобы молоко не свернулось при кипячении, в него добавляют щепотку соды. Кстати, этим способом задерживать процесс скисания молока нередко пользуются продавцы данного продукта.

Если же немного соды и соли добавить в творог, можно в домашних условиях получить острый плавленый сыр. Добавив чеснок, зелень и пикантные специи, можно побаловать гостей оригинальной закуской.

Фото: соцсети

5. Для чего добавляют соду при готовке овощей?

При варке капусты витамины сохранятся лучше, если в воду добавить щепотку соды.

Если очищенный картофель перед варкой подержать некоторое время в воде с добавлением соды, это избавит его от химикатов. После приготовления такая картошечка получится рассыпчатой и ароматной.

Чтобы сохранить цвет зеленых овощей (шпината, брюссельской капусты и других), достаточно при варке добавить в воду одну чайную ложку соды.

После замачивания фасоли или гороха в содовом растворе (1 столовая ложка соды на литр воды) бобовые будут готовы к варке уже через три часа, быстро сварятся и потом легко усвоятся организмом.

При жарке лука добавление соды позволит ему быстрее приобрести золотистый цвет. На 0,5 кг лука нужно ¼ чайной ложки соды.

Фото: соцсети

6. Как сода помогает при консервировании?

От неприятной кислоты ягод и фруктов можно избавиться, если положить щепотку соды.

Она же значительно улучшает вкус овощных салатов. Главное – не переборщить с дозировкой!

А если вдруг маринованные огурчики (не важно – купленные или собственного производства) оказались слишком кисловатыми на вкус, их тоже спасет щепотка соды. При этом лучше проявить осторожность и поставить банку в раковину, ведь при контакте соды с уксусом начнется пенообразование и рассол может выплеснуться из банки.

Фото: соцсети

7. А вы знаете, что сода удаляет грязь и пестициды?

Чтобы свести к минимуму вредное влияние пестицидов в овощах и фруктах, достаточно вымыть их в воде с добавлением соды. Одновременно смоются и незаметные глазу остатки грязи, потому что содовый раствор доберется туда, куда не проникнут ни пальцы, ни щетка.

Сода также является отличным средством для мытья банок перед консервированием.

Фото: соцсети

8. Какова роль щепотки соды в преображении напитков?

Давно известно, что чай или кофе получаются особенно ароматными, если в них чуть-чуть добавить соду, в том числе для смягчения воды. При этом чай станет не только ароматным, но и прозрачным.

Едва уловимый вкус соды является отличительной чертой любой газировки – будь то пепси, кола или лимонад. «Шипучку», как ее называли раньше наши родители, можно приготовить и самим, добавив в стакан воды 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и четверть чайной ложки соды.

Вместо простой воды при приготовлении напитка можно использовать травяные настои, соки. Воду можно подсластить, добавив в нее по вкусу сахар или фруктовый сироп.

Чтобы напиток в процессе приготовления не «убежал», лучше выбрать емкость побольше.

9. Как рассчитать необходимое количество соды?

При приготовлении многих блюд не требуется максимальной точности и можно брать соду «на глазок». Но все-таки чтобы не перебить вкус основных ингредиентов, лучше знать пропорции.

  • В 1 чайной ложке - 14 граммов соды.
  • В 1 столовой ложке - 40 граммов соды.
  • В 1 стакане - 240 граммов соды.

10. Хотите почувствовать себя суперповаром?

Чтобы научиться хорошо готовить, важно, прежде всего, иметь желание этого достичь. И если оно у вас есть, то, как говорится, продукты вам в руки! А пищевая сода будет вам надежной помощницей.

Кстати, крупнейший в России и СНГ производитель пищевой соды, которая по-научному именуется гидрокарбонатом натрия, находится в Башкирии - это Башкирская содовая компания.

Для тех, кто твердо настроился на достижение кулинарных высот, в качестве подарка мы предлагаем рецепт приготовления легендарного содового хлеба от виртуоза кухни Гордона Рамзи. Посмотрите видео.

Если часть используемых британским кулинаром продуктов покажется вам незнакомой, уточним: вместо пахты можно использовать нежирный кефир, а обойную муку заменить смесью из 9 частей пшеничной муки высшего сорта и 1 части пшеничных отрубей.

И не забудьте про соду, потому что без нее содовый хлеб точно не получится!

Приятного аппетита!

Материалы по теме
В БСК подвели производственные итоги 2017 года
#Карточки#Башкирская содовая компания#Татьяна Майорова,#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48