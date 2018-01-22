Секреты применения соды в кулинарии

Если нужно превратить любой кусок мяса в нежнейший деликатес, можно призвать на помощь соду. Для этого достаточно натереть мясо содой и поместить его в холодильник хотя бы на час, а потом промыть проточной водой. Неоценимая помощь соды преобразит даже такие сложные белки, как мясо буйвола, лосятина, медвежатина или просто «старая» говядина, сделает их мягкими и нежными, словно каре молодого ягненка.