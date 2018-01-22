Секреты применения соды в кулинарии

Погашенная уксусной или лимонной кислотой пищевая сода добавляется в тесто в процессе замеса для придания пышности караваям, блинчикам, печенью, пирогам и иной выпечке. Если же испечь все эти изделия без добавления соды, они стремительно зачерствеют и разочаруют повара и его гостей.
Блины из соды, лимонной кислоты и муки без участия яиц и масла выручают верующих во время поста. По своим вкусовым качествам они ничуть не уступают привычным блинам.
Если вдруг дома не оказалось магазинного разрыхлителя, его можно изготовить самостоятельно из 5 граммов пищевой соды, 3 граммов лимонной кислоты и 12 граммов муки. Такое количество разрыхлителя рассчитано на 500 граммов муки. Важно помнить, что этот порошок в сухом виде смешивается с мукой и только потом замешивается тесто. Разводить его водой сразу нельзя!
Если нужно превратить любой кусок мяса в нежнейший деликатес, можно призвать на помощь соду. Для этого достаточно натереть мясо содой и поместить его в холодильник хотя бы на час, а потом промыть проточной водой. Неоценимая помощь соды преобразит даже такие сложные белки, как мясо буйвола, лосятина, медвежатина или просто «старая» говядина, сделает их мягкими и нежными, словно каре молодого ягненка.
Рыба избавится от своего специфического запаха, если ее перед приготовлением положить в содовый раствор (две чайные ложки на литр воды), подержать два часа в холодильнике, а потом промыть.
Котлеты будут мягкими и пышными, если в фарш добавить немного соды (на кончике ножа).
Чтобы приготовленный вами соус имел более деликатный вкус, добавьте в него сразу после готовки 1 щепотку соды, она нейтрализует кислоту.
Все знают, что очистить вареное яйцо, не повредив слой белка, очень трудно. Но оказывается, если добавить в воду при варке яиц ½ чайной ложки соды, снять с них скорлупу станет гораздо легче.
Приготовить пышный омлет также поможет пищевая сода. Для этого просто нужно на каждые три яйца добавить половину чайной ложки соды.
Каша не будет приставать к кастрюле, если при варке в нее добавить немного соды.
Чтобы молоко не свернулось при кипячении, в него добавляют щепотку соды. Кстати, этим способом задерживать процесс скисания молока нередко пользуются продавцы данного продукта.
Если же немного соды и соли добавить в творог, можно в домашних условиях получить острый плавленый сыр. Добавив чеснок, зелень и пикантные специи, можно побаловать гостей оригинальной закуской.
При варке капусты витамины сохранятся лучше, если в воду добавить щепотку соды.
Если очищенный картофель перед варкой подержать некоторое время в воде с добавлением соды, это избавит его от химикатов. После приготовления такая картошечка получится рассыпчатой и ароматной.
Чтобы сохранить цвет зеленых овощей (шпината, брюссельской капусты и других), достаточно при варке добавить в воду одну чайную ложку соды.
После замачивания фасоли или гороха в содовом растворе (1 столовая ложка соды на литр воды) бобовые будут готовы к варке уже через три часа, быстро сварятся и потом легко усвоятся организмом.
При жарке лука добавление соды позволит ему быстрее приобрести золотистый цвет. На 0,5 кг лука нужно ¼ чайной ложки соды.
От неприятной кислоты ягод и фруктов можно избавиться, если положить щепотку соды.
Она же значительно улучшает вкус овощных салатов. Главное – не переборщить с дозировкой!
А если вдруг маринованные огурчики (не важно – купленные или собственного производства) оказались слишком кисловатыми на вкус, их тоже спасет щепотка соды. При этом лучше проявить осторожность и поставить банку в раковину, ведь при контакте соды с уксусом начнется пенообразование и рассол может выплеснуться из банки.
Чтобы свести к минимуму вредное влияние пестицидов в овощах и фруктах, достаточно вымыть их в воде с добавлением соды. Одновременно смоются и незаметные глазу остатки грязи, потому что содовый раствор доберется туда, куда не проникнут ни пальцы, ни щетка.
Сода также является отличным средством для мытья банок перед консервированием.
Давно известно, что чай или кофе получаются особенно ароматными, если в них чуть-чуть добавить соду, в том числе для смягчения воды. При этом чай станет не только ароматным, но и прозрачным.
Едва уловимый вкус соды является отличительной чертой любой газировки – будь то пепси, кола или лимонад. «Шипучку», как ее называли раньше наши родители, можно приготовить и самим, добавив в стакан воды 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и четверть чайной ложки соды.
Вместо простой воды при приготовлении напитка можно использовать травяные настои, соки. Воду можно подсластить, добавив в нее по вкусу сахар или фруктовый сироп.
Чтобы напиток в процессе приготовления не «убежал», лучше выбрать емкость побольше.
При приготовлении многих блюд не требуется максимальной точности и можно брать соду «на глазок». Но все-таки чтобы не перебить вкус основных ингредиентов, лучше знать пропорции.
Чтобы научиться хорошо готовить, важно, прежде всего, иметь желание этого достичь. И если оно у вас есть, то, как говорится, продукты вам в руки! А пищевая сода будет вам надежной помощницей.
Кстати, крупнейший в России и СНГ производитель пищевой соды, которая по-научному именуется гидрокарбонатом натрия, находится в Башкирии - это Башкирская содовая компания.
Для тех, кто твердо настроился на достижение кулинарных высот, в качестве подарка мы предлагаем рецепт приготовления легендарного содового хлеба от виртуоза кухни Гордона Рамзи. Посмотрите видео.
Если часть используемых британским кулинаром продуктов покажется вам незнакомой, уточним: вместо пахты можно использовать нежирный кефир, а обойную муку заменить смесью из 9 частей пшеничной муки высшего сорта и 1 части пшеничных отрубей.
И не забудьте про соду, потому что без нее содовый хлеб точно не получится!
Приятного аппетита!