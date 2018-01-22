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Мэр Ишимбая поручил организовывать похороны асфальтобетонному заводу

22 января 2018, 10:13
После вмешательства прокуратуры его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Прокуратура оштрафовала главу башкирского Ишимбая за махинации в сфере госзакупок. По мнению сотрудников надзорного ведомства, чтобы избежать аукциона по организации похоронного дела, на который могли заявиться сторонние компании, он «раздробил» контракт на несколько частей. После дробления сумма каждого контракта составила менее 100 тысяч рублей, что по закону о закупках, позволяет избежать публичного аукциона.

Стоит добавить, что выявить подозрительные контракты особого труда не составило, так как организовывать похороны он доверил асфальтобетонному заводу.

По итогам рассмотрения административного дела Сергей Никитин оштрафован на 30 тысяч рублей.

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