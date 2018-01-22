Мэр Ишимбая поручил организовывать похороны асфальтобетонному заводу

Прокуратура оштрафовала главу башкирского Ишимбая за махинации в сфере госзакупок. По мнению сотрудников надзорного ведомства, чтобы избежать аукциона по организации похоронного дела, на который могли заявиться сторонние компании, он «раздробил» контракт на несколько частей. После дробления сумма каждого контракта составила менее 100 тысяч рублей, что по закону о закупках, позволяет избежать публичного аукциона.