Неделя в Башкирии: трагедия в Ишимбае, неправильные сайты и ЧП с депутатом

В понедельник 15 января всех потрясла новость о шокирующем суициде жителя Ишимбая Дмитрия Рудова на центральной площади перед администрацией города. Как выяснилось, за месяц до этого он написал письмо президенту России. В обращении он рассказал об его увольнении с работы в «Газпром Нефтехим Салават». Также он рассказал, что болен подагрой, но ему не дают инвалидность. мужчина также пережил тяжелый развод.