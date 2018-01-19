В минкульте Башкирии снова объявили конкурс на место директора киностудии

В минкульте объявили конкурс на замещение вакантной должности руководителя киностудии «Башкортостан». Согласно опубликованным сведениям, к претендентам предъявлены следующие требования: наличие высшего образования, опыт работы в сфере культуры, опыт работы в руководящей должности не менее 5 лет. Все необходимые документы подаются либо заказным способом по почте, либо принимаются с 19 января по 8 февраля по адресу: уфа, Революционная, 18, кабинет 22. Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, если они поступили после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, а также если они представлены без необходимых документов. Кандидат должен пройти несколько тестовых испытаний, в минкульте подчеркнули, что будут особенно учитывать программу по деятельности учреждения в ближайшие годы.
Ранее Медиакорсеть писала о том, что в конце октября подобный конкурс от минкульта провалился, поскольку была подана только одна заявка от претендента на данное кресло — это был действующий директор киностудии Азамат Хужахметов. Ранее о своем желании в очередной раз выдвинуться на пост руководителя киностудии он заявлял в беседе с нашим корреспондентом.
Оперативного комментария по данному поводу у Азамата Хужахметова получить пока не удалось.
Основная деятельность киностудии - производство фильмов, прокат фильмов, показ фильмов, хранение, изучение, пополнение, популяризация, обеспечение сохранности коллекции фильмофонда и реставрация фильмокопий.
По данным Минземимущества РБ, на киностудии работают 57 человек, основные средства предприятия составляют 60 млн 390 тыс. рублей. В первом полугодии выручка от реализации продукции киностудии превысила 5 млн 214 тыс рублей, убыток достиг 6 млн 529 тыс рублей.