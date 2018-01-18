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В Башкирии заморозили проект строительства нового металлургического завода

18 января 2018, 13:01
Проект исключили из перечня стратегических.

В Башкирии заморожен амбициозный проект строительства нового металлургического завода компании «Ишсталь» в Ишимбайском районе, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

Предприятие планировалось построить с участием китайской компании «Цяолань». В 2015 году власти Башкирии включили его в перечень приоритетных проектов, но в 2017 году исключили из перечня. Кроме того, один из кредиторов компании – московское ООО «Центр безопасности в строительстве» - направил в арбитражный суд республики иск о признании банкротом компании «Ишсталь». Рассмотрение заявления назначено на 15 февраля. Задолженность оценивается в 1,24 млн руб. Как отмечается в иске, предприятие не рассчиталось за заказанный в 2015 году проект расчетов риска для электроплавильного цеха. В мае прошлого года подрядчик взыскал эту сумму в арбитражном суде республики. «Ишсталь» это решение не оспаривала.

В настоящее время в арбитражном суде рассматриваются еще 10 заявлений о взыскании задолженности с «Ишстали» общей суммой около 12 млн руб.

Завод по производству арматуры в прутках и круглого проката из углеродистых и низколегированных марок стали должны были запустить еще в 2016 году. Мощность производства должна была составить до 320 тыс т металлопроката в год. Стоимость проекта оценивалась в 6,5 млрд руб. Продавать продукцию планировали предприятиям строительства, ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Урала и Поволжья. В конце 2016 года компания получила положительное заключение от Главгосэкспертизы на проектную документацию.

Как сообщает издание, в феврале 2017 года 30% уставного капитала «Ишстали» получило дочернее подразделение китайской компании «Цяолянь». Предполагалось, что китайцы обеспечат участие в компании оборудованием. По 17,5% осталось у физлиц Фануза Ибрагимова, Ильдуса Фахретдинова, Эмилии Кефели.

Производство планировалось развернуть на площадях машиностроительного завода «Витязь». Однако, как сообщил «Коммерсанту» первый заместитель главы администрации Ишимбайского района по экономическим финансовым вопросам Мансур Кунаков, в прошлом году работы на объекте прекратились.

Министр промышленности и инновационной политики Алексей Карпухин сообщил изданию, что этот проект в прошлом году был исключен из списка приоритетных.

Источники издания сообщили, что инвестором проекта должен был стать основной владелец Уралкапиталбанка Дамир Камилов. Однако он эту информацию отрицает.

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