В Башкирии заморозили проект строительства нового металлургического завода

Предприятие планировалось построить с участием китайской компании «Цяолань». В 2015 году власти Башкирии включили его в перечень приоритетных проектов, но в 2017 году исключили из перечня. Кроме того, один из кредиторов компании – московское ООО «Центр безопасности в строительстве» - направил в арбитражный суд республики иск о признании банкротом компании «Ишсталь». Рассмотрение заявления назначено на 15 февраля. Задолженность оценивается в 1,24 млн руб. Как отмечается в иске, предприятие не рассчиталось за заказанный в 2015 году проект расчетов риска для электроплавильного цеха. В мае прошлого года подрядчик взыскал эту сумму в арбитражном суде республики. «Ишсталь» это решение не оспаривала.