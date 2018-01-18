Экс-сенатору из Башкирии Изместьеву отказали в помиловании

Экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, который семь лет отбывает пожизненное заключение, не был внесен в список на помилование, который подавался на согласование главе государства. Об этом вчера, 17 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комиссии по вопросам помилования на территории города Москвы Марию Каннабих.