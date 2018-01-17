mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии убийце 23-летней девушки отменили дополнительное наказание

17 января 2018, 15:43
Гражданин Северной Осетии-Алании зарезал молодую женщину из-за ревности.

38-летнего жителя республики Северная Осетия-Алания суд приговорил к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима и дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на год, однако подсудимый обратился с жалобой на суровость приговора, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

29 марта утром прошлого года 38-летний мужчина пришел к дому 23-летней жительницы Стерлитамака для обсуждения их взаимоотношений. Когда женщина выходила из лифта, убийца нанес ей ножом колото-резаные ранения по разным частям тела, в том числе в область шеи.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Нападавший скрылся, но был задержан в Екатеринбурге. Мотивом преступления стала ревность, хотя мужчина сообщил, что нанес потерпевшей удары после того, как она его оскорбила.

По результатам апелляционного рассмотрения дела дополнительное наказание отменено, но убийца по-прежнему проведет 11 лет в местах лишения свободы.

Материалы по теме
В Башкирии мужчина зарезал двоих и поджёг дом, чтобы замести следыУфимка зарезала возлюбленного из-за ревностиВ Башкирии мать зарезала пьяную дочь
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48