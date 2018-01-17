В Башкирии похоронили Дмитрия Рудова после самосожжения в Ишимбае

- Пришли его родственники, соседи, одноклассники, друзья по шашечному клубу, - рассказал Медиакорсети Артур Асафьев. - О Дмитрии вспоминали по-доброму. Все сошлись во мнении, что 2017 год выдался для него крайне тяжелым - сначала умерла мать, с которой Дмитрий был очень близок духовно, потом он лишился работы, расстался с женой и остался один, наедине со своими проблемами. А потом еще и заболел и не смог оформить инвалидность. Сестра его жила в Стерлитамаке, а больше, видимо, ему поговорить оказалось не с кем.