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В Башкирии егерь застрелил своего коллегу в лесу

17 января 2018, 15:03
Инцидент произошёл в Архангельском районе.

Как стало известно Медиакорсети, в Архангельском районе Башкирии егерь застрелил своего коллегу из охотничьего карабина. Инцидент произошёл 11 января, во время охоты.

- Егерь из Архангельского случайно выстрелил в своего коллегу из деревни Успенка, - рассказал источник, - погибший сам стал на линию огня, хотя ранее они обговаривали, что он будет находиться в другом месте.

Известно, что у стрелявшего было разрешение на оружие, у него изъят карабин марки Тигр-1 и 13 патронов к нему.

В следственном комитете гибель егеря подтвердили, заявив, что сейчас проводится доследственная проверка.

Напомним, два месяца назад на охоте в Мечетлинском районе местный прокурор выстрелил в федерального судью, от полученного ранения последний скончался в больнице от потери крови.

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