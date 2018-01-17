Марийский Новый год: как в Башкирии отметили праздник «Шорыкйол»

- Шорыкйол мы отмечали каждый год, даже в советское время, хотя это считалось тогда зазорным. Помню, предупреждали в сельсовете о последствиях, но местные стояли на своем, - говорит Олег Байдуганов. - Первый день праздника всегда имел для нас особенное значение. Его называли «магией первого дня». Члены семьи вставали с утра и выходили на озимые, делали горки из снега (лум каван, шорыкйол каван), втыкали в них ржаные, овсяные колосья. Так люди надеялись собрать в новом году хороший урожай и благодарили за тот, который собрали в прошлом.