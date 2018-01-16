В России рекордно снизились цены на жизненно важные лекарства - СМИ

В России по итогам 2017 года резко снизились аптечные цены на жизненно важные лекарства, сообщают «Известия» со ссылкой на Росздравнадзор. По данным издания, снижение составило 1,8%. Это рекордный показатель за пять лет. Ранее снижение цен фиксировалось на 0,6% в 2013 году. После этого отмечался только рост цен. Так, в 2016 году цены на лекарства выросли на 1,4%.