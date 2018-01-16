Слушания по иску "Системы" к "Роснефти" на 330 млрд отложили до 5 апреля

Иск "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти" на 330,4 миллиарда рублей поступил в арбитраж 11 декабря. АФК "Система" сообщила, что подала иск о возмещении ущерба от "заведомо недобросовестных действий" ответчиков. "Роснефть" и "Башнефть", как заявили истцы, предпринимают их с целью необоснованного обогащения, доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам. В то же время АФК сообщила, что по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта.