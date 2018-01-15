В Уфе власти снесли незаконный торговый киоск

Как пояснили представители муниципалитета, владельцы киоска установили его самовольно, не оформив разрешительную документацию. При этом главным поводом для вмешательства властей стали многократные обращения от местных жителей на обилие бытового мусора, который скапливается возле остановки. Муниципалитет подал в суд иск о нарушениях предпринимателей, владеющих киоском. В итоге суд удовлетворил требования истца и вынес решение о демонтаже незаконно возведенного павильона.