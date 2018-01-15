Испытано на себе: можно ли в Уфе пить воду из-под крана

Дело в том, что фенол полностью растворяется в воде, и при попадании в водопровод выйдет из него достаточно быстро. Тут главное вовремя среагировать и оповестить население. Но мы узнаем о заражении раньше попадания в систему, и способны просто приостановить забор воды. Того, что хранится в так называемой буферной зоне, вполне хватит, чтобы «пятно» прошло мимо водозабора, главный специалист «Водоканала» по контролю качества воды Игорь Мельницкий.