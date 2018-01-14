В Уфе в маршрутках замечены листовки запрещенной в России организации

Впрочем, сведения о запрете организации разнятся. Так, "Медуза" не так давно провела свое журналистское расследование и выяснила, что Верховный суд РФ 29 июня 2016 года признал законным решение Мосгорсуда о ликвидации Саентологической церкви Москвы. В течение полугода организация должна быть удалена из единого реестра юридических лиц и не сможет официально работать в России. С исковым заявлением в суд обратилось министерство юстиции — представители ведомства настаивали, что слово «саентология» зарегистрировано как товарный знак, а это нарушает закон о свободе вероисповедания: религию может распространять религиозная организация, а не коммерческое партнерство. В России саентологи официально работают с 1994 года. За 22 года представители церкви прошли через десятки процессов.