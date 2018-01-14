В Уфе гуманисты утеплили уличные скульптуры шапками и шарфами

На территории Советского района Уфы, где расположено большое число уличных арт-объектов, в канун нынешних морозных выходных состоялась забавная акция, вызвавшая отклики у многих горожан.
Уличные скульптуры, изображающие людей и расположенные в парках и на улицах, оказались одеты в шерстяные шапки, шарфики и даже манишки. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, теплой одеждой с арт-объектами поделились молодые активисты.
- Эта добрая акция призывает быть неравнодушными друг к другу. Кроме того, украшенное уличное пространство стало идеальной декорацией для зимней фотосессии, – считают представители администрации Советского района столицы.