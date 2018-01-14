В Уфе гуманисты утеплили уличные скульптуры шапками и шарфами

Уличные скульптуры, изображающие людей и расположенные в парках и на улицах, оказались одеты в шерстяные шапки, шарфики и даже манишки. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, теплой одеждой с арт-объектами поделились молодые активисты.