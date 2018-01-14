В Башкирии подсчитали число незаконно срубленных елочек

По официальным данным, в рамках акции проверяющие совершили 1863 рейда с целью охраны хвойных молодняков. Во время рейдов были выявлены 107 случаев незаконной вырубки деревьев. Срубленными оказались 903 молодых елочки, пихты и сосны.