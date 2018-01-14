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Тест: Юбилеи в истории башкирской культуры, великие судьбы и произведения

14 января 2018, 11:00
Медиакорсеть предлагает пройти тест, связанный с памятными датами из биографий мастеров башкирской культуры
Тест: Юбилеи в истории башкирской культуры, великие судьбы и произведения
Наступивший 2018-й и следующий за ним 2019-й годы ознаменованы немалым числом юбилейных дат, так или иначе связанных с историей башкирской культуры, в которой было множество как славных, так и трагических страниц. ХХ век проехался по ней, искорежив многие судьбы сначала революцией и гражданской войной, а затем – сталинскими репрессиями, Второй мировой войной и застоем. Было, конечно, и много триумфов. В память о деятелях культуры остались прочувствованные ими строки стихов, пьес, романов и повестей, а также воспоминания их современников.Медиакорсеть изучила яркие биографии башкирских писателей и режиссеров. К сожалению, рамки одной публикации не позволили вместить информацию обо всех достойных представителях культуры нашей республики. Предлагаем вам проверить свои познания в этой области. Наверняка, вы узнаете для себя немало нового и интересного из нашего теста. Имена героев публикации мы расположили в алфавитном порядке.
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#Юбилеи#Татьяна Майорова,#Тесты
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