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Как семье с детьми снизить затраты на ипотеку

11 января 2018, 07:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Согласно новому постановлению правительства, семьи с детьми получат возможность получить субсидии, если рефинансируют действующий кредит на первичное жилье или возьмут новый.

1. Кто имеет право на получение кредита и субсидии?

Право на получение кредита (займа) возникает у граждан России, если у них родится второй и (или) третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

При оформлении кредита по субсидированной процентной ставке заемщик должен заключить также договор страхования жизни, страхования от несчастного случая и болезни и страхования жилого помещения после оформления права собственности на такое жилое помещение.

Субсидия выдается лишь тем заемщикам, которые полностью исполняют свои обязательства по договору.

2. Когда необходимо взять кредит?

Субсидии предоставляются по кредитам (займам):

- в течение трех лет - если с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года у вас родится второй ребенок;

- в течение пяти лет, если с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года у вас родится третий ребенок.

Кредитный договор должен быть заключен с 1 января 2018 года.

3. Каков размер субсидии на жилищный кредит?

Субсидия рассчитывается как разница между ключевой ставкой Центробанка, увеличенной на два процентных пункта, и процентной ставкой по кредитному договору в шесть процентов. То есть за счет поддержки из федерального бюджета заемщик будет платить по договору не более 6 процентов годовых.

4. Когда и на какой срок будут выдавать субсидию?

Субсидии предоставляются ежемесячно. Однако это будет не бесконечно. Господдержка заемщиков предусмотрена на срок от трех до пяти лет. По истечении этого времени, процентная ставка будет устанавливаться в размере, не превышающем ключевой ставки Центробанка, увеличенной на два процентных пункта.

5. На какую сумму можно взять кредит?

Сумма кредита ограничена:

- до 3 млн рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных в регионах России.

- до 8 млн рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области.

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#Карточки#Наталья Кузнецова
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