Как семье с детьми снизить затраты на ипотеку

Субсидия рассчитывается как разница между ключевой ставкой Центробанка, увеличенной на два процентных пункта, и процентной ставкой по кредитному договору в шесть процентов. То есть за счет поддержки из федерального бюджета заемщик будет платить по договору не более 6 процентов годовых.