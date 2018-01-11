Как семье с детьми снизить затраты на ипотеку

Право на получение кредита (займа) возникает у граждан России, если у них родится второй и (или) третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
При оформлении кредита по субсидированной процентной ставке заемщик должен заключить также договор страхования жизни, страхования от несчастного случая и болезни и страхования жилого помещения после оформления права собственности на такое жилое помещение.
Субсидия выдается лишь тем заемщикам, которые полностью исполняют свои обязательства по договору.
Субсидии предоставляются по кредитам (займам):
- в течение трех лет - если с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года у вас родится второй ребенок;
- в течение пяти лет, если с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года у вас родится третий ребенок.
Кредитный договор должен быть заключен с 1 января 2018 года.
Субсидия рассчитывается как разница между ключевой ставкой Центробанка, увеличенной на два процентных пункта, и процентной ставкой по кредитному договору в шесть процентов. То есть за счет поддержки из федерального бюджета заемщик будет платить по договору не более 6 процентов годовых.
Субсидии предоставляются ежемесячно. Однако это будет не бесконечно. Господдержка заемщиков предусмотрена на срок от трех до пяти лет. По истечении этого времени, процентная ставка будет устанавливаться в размере, не превышающем ключевой ставки Центробанка, увеличенной на два процентных пункта.
Сумма кредита ограничена:
- до 3 млн рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных в регионах России.
- до 8 млн рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области.