Прогулка с Ялаловым: мэр о дворовом детстве, уборке снега и бюджете Уфы

Ирек Ялалов: Меня в какой-то степени Бог миловал, потому что я занимался спортом, борьбой. А все, кто занимались борьбой, боксом, самбо, позже – дзюдо, они были как бы над дворами, над территорией. Потому что в секцию ходили люди со всего города и, конечно, в этом плане было хорошо, что мы коллеги, борцы, могли друг за друга постоять в любой точке города. Это, наверно, принципиально отличало от той классической дворовой культуры, которая была раньше. И я же учился до третьего в 99 школе и жил на одной стороне Проспекта, потом перебрался на другую сторону, и получилось так, что у меня и здесь, и там были друзья. Враждовали две части Проспекта, а я и там, и там был свой, и там, и там был чужой. Приходились какие-то драки дворовые, но это не были драки крупномасштабные, которые в те времена случались, это были одиночные поединки.