Какие новостройки выбирают жители Уфы

– По итогам работы приемочной комиссии мы планируем получить заключение о соответствии Секции 1 жилого комплекса бизнес-класса «Эрмитаж» на Горсовете проектной документации и требованиям технических регламентов. Данное заключение представляет собой итоговый документ, необходимый для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Надеемся, что комиссия оценит высокое качество реализации нашего проекта. Мы поздравляем будущих новоселов жилого комплекса «Эрмитаж», которые уже в ближайшее время получат ключи от своих квартир и смогут наслаждаться комфортной и счастливой жизнью, – рассказывает официальный представитель ГК «Госстрой» Артём Арефьев.