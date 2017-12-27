Советы уфимцам: как правильно выбрать фитнес-клуб

Поскольку транспортные пробки стали сейчас для Уфы реальной проблемой, при выборе фитнес-клуба следует учитывать такой важный фактор, как время, потраченное в пути от офиса или вуза до фитнес-клуба, а также время на дорогу от клуба домой. Важное значение имеет также наличие автопаркинга рядом с клубом. В сети клубов МетроFitness учли все эти нюансы.