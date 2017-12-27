Советы уфимцам: как правильно выбрать фитнес-клуб

Открывая свой первый фитнес-клуб, хозяева сети МетроFitness во главу угла поставили создание комфортных условий для клиента. В первую очередь это касается времени посещения. И если настоящие «жаворонки» предпочитают получать физические нагрузи утром, то истинные «совы» считают наиболее подходящим для этого поздний вечер, по окончании рабочего дня. Домохозяйкам удобнее бывать в фитнес-клубе днем, пока их близкие уезжают на службу, а некоторые бизнеследи и бизнесмены могут выделить в своем напряженном режиме дня для занятий спортом глубокую ночь.
С учетом подобных предпочтений различных категорий клиентов сеть МетроFitness установила у себя круглосуточный режим работы. Благодаря этому у клубов МетроFitness есть немалое число постоянных клиентов.
Тренеры – это специалисты, наделенные огромной ответственностью, потому что от их внимательного отношения к подопечным, правильного выбора физической нагрузки для них и взаимопонимания зависит достигнутый результат и состояние здоровья клиентов.
Квалификация тренеров должна быть подтверждена соответствующими сертификатами, которые служат дополнительной гарантией высокого качества обслуживания. Профессиональный уровень тренеров и высокая культура сервиса нередко могут стать решающим аргументом при выборе фитнес-клуба.
В МетроFitness об этом точно знают и стараются держать высокую планку.
Фитнес-клуб – это не только тренажерный зал, где «можно потягать железо», как, может быть, до сих пор наивно полагают некоторые «диванные эксперты». Фитнес-клуб сегодня – это возможность получить комплекс услуг за определенный период времени.
МетроFitness предлагает своим посетителям занятия, содержащие не только физическую нагрузку, но и доставляющие эстетическое удовольствие.
Наравне с аэробикой, степ-аэробикой, интервал-тренингом, рower body, функциональным тренингом, стретчингом, калланетикой и пилатесом в МетроFitness можно получить приглашение на занятия такими энергичными танцами, как zumba, lady dance, латина, драйв дэнс, боди-балет и twerk. Для тех, кто предпочитает выполнять физические упражнения с чувством, толком и расстановкой МетроFitness предлагает табату, фитнес-йогу и хатха-йогу.
И это еще не полный список направлений работы с посетителями в МетроFitness.
В зависимости от темперамента и количества свободного времени эти занятия можно сочетать, разумеется, с учетом мнения врача, контролирующего ваше самочувствие.
В МетроFitness в неделю работают более 20 групповых направлений. По многим из них проводятся состязания, после которых ни одни участник не остается без приза.
В МетроFitness постарались установить действительно демократичные цены на свои услуги, чтобы быть доступными для любого посетителя – от студента до пенсионера.
В конце года МетроFitness предложил своим посетителям продолжить общение и устроил акцию специально для них, а также для тех, кто мечтает начать с нового года занятия в хорошем фитнес-клубе.
Если полная стоимость годового абонемента на посещение МетроFitness составляет 9900 рублей, то в декабре право на посещение этого клуба в следующем году можно приобрести за 3999 рублей, а также получить в подарок 30 дней посещений.
При приобретении двух абонементов или формировании целой команды из трех и более человек для занятий фитнесом можно получить еще большую скидку.
Поскольку транспортные пробки стали сейчас для Уфы реальной проблемой, при выборе фитнес-клуба следует учитывать такой важный фактор, как время, потраченное в пути от офиса или вуза до фитнес-клуба, а также время на дорогу от клуба домой. Важное значение имеет также наличие автопаркинга рядом с клубом. В сети клубов МетроFitness учли все эти нюансы.
На сегодня в Уфе работают два клуба сети МетроFitness, один из которых находится в ТЦ «Олимп» в микрорайоне Сипайлово, а второй – в торговом комплексе «Иремель». В ближайшем будущем планируется открыть еще несколько клубов данной сети в других районах города.
Что немаловажно – посетители МетроFitness могут по одной карте заниматься в любом клубе сети. Это очень важно для тех, кто решил сменить место работы или переехать жить в другой микрорайон.
Cегодня региональная сеть МетроFitness имеет уже 22 клуба в нескольких городах страны и продолжает быстро расти.
Пусть в Уфе нет метро, но зато есть МетроFitness!
Более подробную информацию о работе фитнес-клубов МетроFitness можно получит по телефону 8 (347) 200-8-300.
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instagram - metrofitness_02
ВКонтакте - https://vk.com/ufametrofitness
Адреса клубов МетроFitness в Уфе:
г. Уфа, ул. Менделеева, 137, ТРК "Иремель",
г. Уфа, ул. Гагарина, 1/3, ТЦ Олимп.