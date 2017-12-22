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Posted 22 декабря 2017, 10:11

Published 22 декабря 2017, 10:11

Modified 17 октября 2022, 19:55

Updated 17 октября 2022, 19:55

Хамитов пообещал, что дольщики «Новобулгаково» получат жилье в 2018 году

22 декабря 2017, 10:11
Сюжет
Обманутые дольщики
По его словам, первые 90-100 квартир люди получат еще до Нового года.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на встрече с представителями республиканских и муниципальных СМИ сообщил, что в третьем квартале следующего года будет решена проблема с дольщиками «Новобулгаково».

- Знаю, что сейчас инициирована новая голодовка в «Новобулгаково». Понятно, что люди доведены до отчаяния. В то же время хочу сказать, что те, кто сегодня голодает, знают о том, что они получат жилье в третьем квартале 2018 года. Сегодня отдать его возможности нет. Первые 90-100 квартир в «Новобулгаково» люди получат до Нового года. Глядя на этих счастливчиков, которые получают квартиры, понятно, что те, кто их не получает, сегодня активно воздействуют на власть. Надеюсь что в третьем квартале 2018 года по «Новобулгаково» мы всё-таки справимся с основным количеством – это не обманутые дольщики, а те, кто позже получит квартиры, - сказал он.

Отметим, что дольщики «Новобулгаково» в среду, 19 декабря, временно приостановили голодовку.

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#Общество#Обманутые дольщики#Новости#Башкирия
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