В Уфе мужчина нанес 17 ударов ножом девушке из-за отказа продолжать связь

Posted 21 декабря 2017, 07:57
Published 21 декабря 2017, 07:57
Modified 17 октября 2022, 19:54
Updated 17 октября 2022, 19:54
20 декабря в одном из магазинов Калининского района Уфы обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. На 26-летнего гражданина Узбекистана заведено уголовное дело.
Вечером 20 декабря 26-летний мужчина нанес в одном из магазинов Калининского района 17 ножевых ранений своей сожительнице из ревности из-за отказа продолжать с ним отношения. От полученных травм она скончалась на месте. Тогда нападавший нанес себе колото-резаное ранение в грудь слева, после чего его госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Допрашиваются свидетели трагедии. Подозреваемого охраняют, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.