В Уфе мужчина нанес 17 ударов ножом девушке из-за отказа продолжать связь

Вечером 20 декабря 26-летний мужчина нанес в одном из магазинов Калининского района 17 ножевых ранений своей сожительнице из ревности из-за отказа продолжать с ним отношения. От полученных травм она скончалась на месте. Тогда нападавший нанес себе колото-резаное ранение в грудь слева, после чего его госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.