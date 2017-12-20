В Башкирии осуждены продавцы 3,5 тыс бутылок контрафактного алкоголя

- Суд приговорил Куликова и Шакирова к условному лишению свободы на полтора года и один год со штрафом в размере 100 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно, установив обоим испытательный срок 1 год, - говорится в сообщении прокуратуры республики. - Кроме того, суд постановил уничтожить более 3,5 тыс. бутылок нелегального алкоголя.