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Posted 20 декабря 2017, 13:08

Published 20 декабря 2017, 13:08

Modified 17 октября 2022, 19:54

Updated 17 октября 2022, 19:54

В Башкирии осуждены продавцы 3,5 тыс бутылок контрафактного алкоголя

20 декабря 2017, 13:08
Дюртюлинский районный суд вынес приговор в отношении двух продавцов контрафактного алкоголя. 62-летний Александр Куликов и 30-летний Альберт Шакиров признаны виновными в том, что хранили 3,5 тыс бутылок для продажи контрафактной водки из Казахстана.

С апреля по декабрь прошлого года индивидуальный предприниматель Куликов со своим работником Шакировым купили более 3,5 тыс. бутылок контрафактной водки. Они перевезли немаркированный акцизными марками алкоголь в Дюртюли, где планировали сбыть. Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции, когда продавали водку. Как показала экспертиза, изъятая продукция являлась низкокачественной спиртосодержащей жидкостью и не соответствовала требованиям госстандарта.

Мужчины признаны виновными по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере). Свою вину они признали полностью.

- Суд приговорил Куликова и Шакирова к условному лишению свободы на полтора года и один год со штрафом в размере 100 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно, установив обоим испытательный срок 1 год, - говорится в сообщении прокуратуры республики. - Кроме того, суд постановил уничтожить более 3,5 тыс. бутылок нелегального алкоголя.

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#Наталья Кузнецова#Общество#Новости#Алкоголь
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