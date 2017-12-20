mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря 2017, 07:12

Published 20 декабря 2017, 07:12

Modified 17 октября 2022, 19:53

Updated 17 октября 2022, 19:53

В Башкирии членам преступной группировки изменили условный срок на реальный

20 декабря 2017, 07:12
Мужчины вымогали у бизнесмена из Салавата крупную сумму денег.

Жители Салавата 54-летний Юрий Елизаров, 38-летний Максим Сердюк, 45-летний Андрей Чежидов, 26-летний Семен Костюк и 28-летний Евгений Брылёв признаны виновными в совершении преступления по статье «Вымогательство, совершенное организованной группой, с применением насилия, в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В декабре 2015 года Елизаров создал преступную группу, целью которой было вымогательство 950 тысяч рублей под угрозой физической расправы у местного предпринимателя, который выиграл тендер на капитальный ремонт кровли жилых домов. Группировка подстроила столкновение автомобилей, после чего устроили погоню за потерпевшим, в ходе которой тот не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.

Бизнесмен несколько раз менял место жительства в Салавате и за его пределами, чтобы скрыться от вымогателей. После он сообщил о случившемся в правоохранительные органы, которые задержали обвиняемых при получении части оговоренной суммы в размере 100 тысяч рублей.

Салаватский суд осудил членов преступной группировки условно, однако прокуратура сочла приговор мягким и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд изменил приговор наиболее активным членам группы – Елизарову и Сердюку, назначив им по три года лишения свободы в колонии общего режима.

Материалы по теме
В Башкирии пристав вымогал с коммунальщиков 950 тысяч рублейОтец и сын расплатились за участие в преступной группировкеВ Башкирии полицейский вымогал 100 тысяч рублей у фермера за вырубку леса
#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика