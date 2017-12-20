В Башкирии членам преступной группировки изменили условный срок на реальный

В декабре 2015 года Елизаров создал преступную группу, целью которой было вымогательство 950 тысяч рублей под угрозой физической расправы у местного предпринимателя, который выиграл тендер на капитальный ремонт кровли жилых домов. Группировка подстроила столкновение автомобилей, после чего устроили погоню за потерпевшим, в ходе которой тот не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.