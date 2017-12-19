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Posted 19 декабря 2017, 05:43

Published 19 декабря 2017, 05:43

Modified 17 октября 2022, 19:53

Updated 17 октября 2022, 19:53

В Уфе полицейские раскрыли серию краж детского питания

19 декабря 2017, 05:43
20-летний мужчина украл 156 банок молочных смесей на сумму более 145 тысяч рублей.

В Отдел полиции №10 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о краже 156 банок молочных смесей из магазина. Общий ущерб составил более 145 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Выяснилось, что вором оказался 20-летний житель Уфимского района, который ранее часто посещал магазин. Примечательно, что каждый раз, когда он приходил, он старался утащить с собой баночки молочных смесей. Преступник прятал товар в сумку и спешно покидал магазин. Похищенное детское питание он позже продавал случайным прохожим.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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