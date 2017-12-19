В Уфе полицейские раскрыли серию краж детского питания

Выяснилось, что вором оказался 20-летний житель Уфимского района, который ранее часто посещал магазин. Примечательно, что каждый раз, когда он приходил, он старался утащить с собой баночки молочных смесей. Преступник прятал товар в сумку и спешно покидал магазин. Похищенное детское питание он позже продавал случайным прохожим.