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Posted 19 декабря 2017, 06:11

Published 19 декабря 2017, 06:11

Modified 17 октября 2022, 19:53

Updated 17 октября 2022, 19:53

Дольщица из Уфы, которую увезли в больницу, хочет продолжить голодовку

19 декабря 2017, 06:11
Пенсионерка, потерявшая жилье, готова продолжить акцию протеста, несмотря на плохое самочувствие.

Пожилая женщина, которую вчера госпитализировали с места проведения голодовки в жилом комплексе «Новобулгаково», заявила, что хочет вновь присоединиться к своим собратьям по несчастью. Сейчас женщина по имени Миляуша проходит лечение в больнице №21.

Как стало известно Медиакорсети, у нее резко повысился уровень сахара в крови, поднялось давление и частично отнялись ноги.

- Сейчас Миляуше ставят капельницы и уколы, однако пока ее самочувствие не улучшилось, - рассказал Медиакорсети активист движения дольщиков Роман Ситдиков. – Миляуша тем временем рвется обратно и хочет присоединиться к голодовке. Она сказала нам: «Может, моя смерть поможет 500 дольщикам вернуть жилье, я сбегу и буду еще участвовать в голодовке». Но мы ее отговариваем от таких поступков, потому что здоровье важнее.

Как рассказали соратники Миляуши по протестной акции, судьба женщины сложилась очень трагично. Она продала свою квартиру, чтобы сделать взнос по ипотеке. А когда начались задержки со сдачей жилья, оказалась фактически вообще без жилья. Из-за отсутствия прописки какое-то время она даже не могла получить медпомощь. После обращения в администрацию Уфимского района решился вопрос об оформлении хотя бы временной прописки для нее.

Напомним, около сотни обманутых дольщиков принимают участие в голодовке протеста против бездействия застройщика – компании «Стройвертикаль» и представителей власти. Акция протеста началась вчера, 18 декабря. Голодовка пока запланирована на неделю, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от ответных шагов застройщика и представителей власти. Напомним, ранее обманутые дольщики этого жилого комплекса планировали провести голодовку в середине ноября. Но после общения с делегацией Госкомстроя РБ и застройщика – компании «Стройвертикали» - решено было отказаться от акции. Представитель застройщика объяснил сложившееся положение дел тем, что компания пострадала в результате экономического кризиса и на завершение работ теперь нет денег. Однако после этого никаких перемен так и не случилось.

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