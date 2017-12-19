Дольщица из Уфы, которую увезли в больницу, хочет продолжить голодовку

Напомним, около сотни обманутых дольщиков принимают участие в голодовке протеста против бездействия застройщика – компании «Стройвертикаль» и представителей власти. Акция протеста началась вчера, 18 декабря. Голодовка пока запланирована на неделю, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от ответных шагов застройщика и представителей власти. Напомним, ранее обманутые дольщики этого жилого комплекса планировали провести голодовку в середине ноября. Но после общения с делегацией Госкомстроя РБ и застройщика – компании «Стройвертикали» - решено было отказаться от акции. Представитель застройщика объяснил сложившееся положение дел тем, что компания пострадала в результате экономического кризиса и на завершение работ теперь нет денег. Однако после этого никаких перемен так и не случилось.